Ersun Yanal’la yollarını ayırmalarının ardından teknik direktörlük koltuğu için uzun süredir görüşmelerde bulunan Sarı-Lacivertliler’in, son olarak yeni bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. İlk etapta; Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Zlatko Dalic’in üzerinde duran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Portekiz ekibi Benfica’da elde ettiği başarıların ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad’ın başına geçen Rui Vitoria’yla görüşmelere başladığı öğrenildi. Arap kulübüyle şampiyonluk yaşayan ve gelecek ay boşa çıkacak olan 50 yaşındaki çalıştırıcıyla pazarlıkların sürdüğü bildirildi.

Gökmen Özcan