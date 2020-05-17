Fenerbahçe'de teknik direktör için son aday Rui Vitoria

Fenerbahçe, teknik adam hedefleri arasına Portekizli Rui Vitoria’yı da ekledi. 50 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşmeler başladı.

17 Mayıs 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de teknik direktör için son aday Rui Vitoria

Ersun Yanal’la yollarını ayırmalarının ardından teknik direktörlük koltuğu için uzun süredir görüşmelerde bulunan Sarı-Lacivertliler’in, son olarak yeni bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. İlk etapta; Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Zlatko Dalic’in üzerinde duran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Portekiz ekibi Benfica’da elde ettiği başarıların ardından Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr Riyad’ın başına geçen Rui Vitoria’yla görüşmelere başladığı öğrenildi. Arap kulübüyle şampiyonluk yaşayan ve gelecek ay boşa çıkacak olan 50 yaşındaki çalıştırıcıyla pazarlıkların sürdüğü bildirildi.

Gökmen Özcan

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...