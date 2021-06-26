Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe Genel Kurulu'nda seçime tek aday olarak giren Başkan Ali Koç, teknik direktör konusuna son noktayı koymayı hazırlanıyor.

Koç, yeni sezonda takımın başında yer alacak olan teknik direktörün adını pazartesi günü kamuoyu ile paylaşacak. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda Nenad Bjelica ve Paolo Fonseca isimleri ön plana çıkmıştı.

Portekizli Fonseca'nın, Fenerbahçe teknik direktörlüğüne yakın olduğu ifade ediliyor.

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