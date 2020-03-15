Sarı- Lacivertliler’in listesinde şu an için üç isim yer alıyor. Bunlar A Milli Takımımız’ın eski hocası Mircea Lucescu, şu an boşta olan Tayfun Korkut ve Alanyaspor’un teknik direktörlüğünü yapan Erol Bulut.

Ersun Yanal’sız ikinci maç

Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’la oynanan ilk maçta görevinden ayrılmasına rağmen yönetimin ricası sebebiyle teknik direktör Ersun Yanal, takımın başında sahaya çıkmıştı.

3 Mart’ta oynanan maçın ardından Yanal’la yollar resmen ayrıldı ve ardından Kanarya, 2-1 kaybettiği bu mücadele sonrasında ligde Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı ve dün de deplasmanda 9 kişi kalan Konyaspor’a tek golle mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü.