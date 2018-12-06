Süper Lig'de düşme potasının hemen üstünde 15. sırada bulunan, futbol olarak da ışık saçmayan Fenerbahçe'de kazan kaynıyor. Phillip Cocu'dan Erwin Koeman da sınıfta kaldı. Teknik direktörlük koltuğuna devre arasında yeni bir ismin oturmasına kesin gözüyle bakılırken aday sayısının ikiye indiği belirtiliyor. Yeni hoca için yoğun mesai harcayan başkan Ali Koç'un taraftar baskısına rağmen Ersun Yanal ismine soğuk baktığı ifade ediliyor. Sarı lacivertlilerin patronunun hedefinde en son Stuttgart'ı çalıştıran Tayfun Korkut var.

"SLIMANİ VE BENZİA GÖNDERİLSİN"

Edinilen bilgiye göre; Tayfun Korkut, rapor hazırlayıp şartlarını sundu. Samandıra'da tek yetkili olmak isteyen genç hocanın, devre arasında 4 transfer talep ettiği belirtiliyor. 2.5 yıllık sözleşme isteyen Korkut'un "Slimani ve Benzia gönderilsin" dediği de ifade ediliyor.

Kanarya olumsuz bir cevap durumunda B planı olan Ersun Yanal'ı devreye sokacak. Başkan yardımcısı Semih Özsoy'un Yanal ile görüştüğü ve şartları konuştuğu kaydedildi. Deneyimli teknik adamın 6 aylık kontratı reddettiği, 6 artı 1 yıllık sözleşme ve 1.5 milyon euro istediği öğrenildi.

Kaynak: Sözcü