Sarı-Lacivertliler’de sakatlık kâbusu sezon başında başladı ve ilk yarı bitene kadar devam etti. Son haftalarda Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc takımı yalnız bıraktı. Hasan Ali ve Moses, 4 Ocak’ta başlayacak olan ikinci devre hazırlıklarıyla birlikte takıma katılacak.

Belek Kampı’nda eksiklerini giderecek. Fenerbahçe’de ikinci devre öncesi tek eksik olarak Zajc kalacak. Sloven oyuncunun şubat ayının ortasında sahalara dönmesi bekleniyor.

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