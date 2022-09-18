Fenerbahçe'de tehlike çanları Altay Bayındır için çalıyor
Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, son haftalarda yediği hatalı goller ve formsuzluğuyla dikkat çekiyor. Altay'ın kötü performansının sürmesi halinde, Jorge Jesus kaleyi yeni transfer İrfan Can Eğribayat'a teslim edebilir.
Rennes maçında yenilen iki golde de kaleden çıkma konusunda tereddüt yaşayan Altay Bayındır, son haftalardaki formsuzluğu ile dikkat çekiyor. 24 yaşındaki kalecinin performansında düzelme olmaması halinde Jorge Jesus tarafından kulübeye çekilme ihtimali oldukça yüksek. Fenerbahçe 'nin, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İrfan Can Eğribayat'ın önümüzdeki haftalarda ilk 11'de yer alabileceği konuşuluyor. İrfan Can, 16 Ağustos tarihinde Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı Rezerv Lig maçında forma giymiş ancak takımının sahadan 3-0 mağlup olmasının önüne geçememişti.
Kaynak: Sabah