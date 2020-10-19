Süper Lig’de 5. hafta mücadelesinde dün akşam Göztepe’ye konuk olan Fenerbahçe, rakibini 3-2’lik skorla devirmeyi başardı. Oyun boyunca rakibinin üzerinde etkili olmayı başaran Sarı- Lacivertliler’e zorlu deplasmanda 3 puanı getiren golleri; Jose Sosa, Serdar Aziz ve Dimitrios Pelkas kaydetti. Dün akşamki mücadelede özellikle takımın tecrübeli oyuncularının karşılaşmaya ağırlığını koyması, konuk ekibi galibiyete taşıyan en önemli unsur oldu. Mücadelenin 27. dakikasında penaltıdan attığı golle karşılaşmanın kilidini açan isim olan Jose Sosa, bu sayıyla Sarı-Lacivertli formayla 5. maçında 2. golüne ulaştı. 35 yaşındaki maestronun ardından Fenerbahçe’de ön plana çıkan isimler arasında takımın deneyimli sol beki Caner Erkin de yer aldı.

5 maçta 3. asist

Göztepe mücadelesine ilk 11’de başlayıp 90 dakika sahada kalan Caner Erkin, bu mücadeleyi de boş geçmedi. 32 yaşındaki sol bek, maç boyunca hem savunmada hem de hücum hattında Sarı-Lacivertliler’in dinamosu olmayı başardı. Deneyimli isim, oyunun 43. dakikasında Serdar Aziz’in attığı golün asistini yaparak etkili oyununu bir gol pasıyla taçlandırdı. Caner, Göztepe mücadelesiyle birlikte bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5. lig maçında 3. asistine imza attı.