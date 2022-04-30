Başkan Ali Koç Jorge Jesus ile Portekiz'de bir araya geldi. İkilinin fotoğrafları basına yansırken, Jesus da Koç ile görüştüğünü ve teklifleri değerlendirdiğini ifade etti. Fenerbahçe 'nin hoca gündeminde bunlar yaşanırken Sarı-Lacivertli taraftarlar daha önce sezon sonuna kadar göreve getirildiği açıklanan İsmail Kartal'a dün gece de büyük destek verdi. Tribünler deneyimli teknik adamı alkışlayıp, "Fener'in çocuğu İsmail Kartal" tezahüratıyla Kadıköy'ü inletti.

'Minnet borcum var'

Deneyimli teknik adam Gaziantep FK önünde skor 3-1’e geldikten sonra Sarı-Lacivertli taraftarın kendisine yönelik yaptığı tezahüratlarla ilgili olarak, "Bu sevgiden dolayı taraftarlara minnet borcum var. Gözümü kırpmadan geldim. Gelmem ve bir şeyleri düzeltmem gerekiyordu. Şu ana kadar işleri toparladık. Allah'a şükürler olsun. Tekrar bir bütünlük sağlandı, Kadıköy ruhu geri geldi, bunu devam ettirmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin iç dinamiklerini bilirim, nereye dokunacağımı bilirim. Pozitif futbol oynatacağımı söylemiştim. Taraftarımızı mahcup etmemek için, bütün gücümüzü ortaya koymaya çalışıyoruz diyor oyuncularımız" dedi.







