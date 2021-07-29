Fenerbahçe 'yi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı Zwolle maçında taraftarı yalnız bırakmadı. Pandemi döneminde takımlarından ayrı kalan Sarı- Lacivertliler uzun bir aradan sonra sevdikleri renklere kavuştu. Zwolle maçında taraftarlar forvet transferi için de seslerini duyurmaya çalıştı.

Sürekli olarak "Forvet istiyoruz" diye tezahürat yapan Sarı-Lacivertliler'in bu hareketine yöneticilerin cevabı "Alacağız, sabredin" şeklinde oldu. Selahattin Baki, "Bekleyin. Forvet alacağız. Merak etmeyin" karşılığını vererek çalışmaların sürdüğünü belirtti.