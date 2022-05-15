Fenerbahçe ’de taraftarlar, son dönemde olduğu gibi bir kez daha Kadıköy’ü bayram yerine çevirecek. Sarı-Lacivertli taraftarlar, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte bu sezon takımlarını iç sahada son kez izleyecekler. İsmail Kartal öncesi Ülker Stadı’na olan ilgi bir hayli azalmıştı. Takımın aldığı beklenmedik olumsuz sonuçlar sonrası 50 bin kişilik statta ortalama 10 bin civarında seyirci önünde maçlar oynanıyordu. Ancak Kartal’ın göreve gelmesiyle birlikte bambaşka bir tablo ortaya çıktı.

Yine dolu tribünler

Evinde artık dolu tribünler önünde maçlara çıkan Sarı-Lacivertli takımı, Karagümrük karşısında da taraftarları yalnız bırakmayacak. Özellikle seyircinin, görevde kalmasını çok istedikleri Kartal’a ayrı bir ilgi ve destek gösterecekleri öğrenildi. Deneyimli teknik adama, artık klasik haline gelen, “Fenerbahçe’nin çocuğu İsmail Kartal” tezahüratlarının yapılması bekleniyor.