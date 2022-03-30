Fenerbahçe 'nin yüksek bir bonservis geliri beklediği Attila Szalai'nin talipleri artıyor. İngiltere Premier Lig ekiplerinin kıskacında olan Attila Szalai'nin son talibi ise Southampton oldu. İngiliz ekibinin 9 yıldır takımda forma giyen Jack Stephens'in yerine Macar savunmacıyı transfer etmek istediği öne sürüldü.

ALİ KOÇ 'EN AZ 20 MİLYON EURO' DEMİŞTİ

Ali Koç'un '20 milyon euronun altındaki teklifleri konuşmam bile' dediği Attila Szalai sezon sonunda Fenerbahçe'ye veda edebilir. İngiliz basınında çıkan habere göre Southampton, Attila Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklifini yapmaya hazırlanıyor.

JACK STEPHENS'İN YERİNE ATTILA SZALAI

Haber detayında 2013 yılından beri Southampton'da forma giyen Jack Stephens ile yolların ayrılacağı ve yerine Attila Szalai'nin kadroya katılacağı bilgisine yer verildi. Ayrıca İngiliz ekibinin Attila Szalai transferi için en az 20 milyon euroyu hazırlaması gerektiğine de değinildi.

ELVIR BALJIC'İN REKORU KIRILABİLİR

Attila Szalai'nin Southampton'a transferinin 20 milyon euronun üzerinde bir rakama gerçekleşmesi halinde Macar savunmacı, Sarı-Lacivertli kulübün tarihine geçebilir. Zira Fenerbahçe bugüne kadar en yüksek transfer satışını Elvir Baljic'i 21 milyon euro karşılığında Real Madrid'e göndererek yapmıştı.

ATTILA SZALAI'NİN FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonu ara transfer döneminde Apollon Limassol'den 2,2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Attila Szalai, Sarı-Lacivertli forma altında çıktığı toplam 61 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro. (Akşam)