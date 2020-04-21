Fenerbahçe'ye Rogon menajerlik şirketinden yeni öneri… Ali Koç döneminde Rogon'dan Gustavo, Tolga Ciğerci ve Falette transferlerini yapan Sarı-Lacivertliler'e aynı şirket tarafından Reims forması giyen 20 yaşındaki stoper Dario Maresic teklif edildi. Ali Koç'un yakın ilişki içinde olduğu Rogon menajerlik şirketinin, Maresic teklifini yönetim değerlendiremeye aldı. Takvim'de yer alan habere göre bu konuda son kararı yeni teknik direktör verecek.

Hırvat asıllı stoper Dario Maresic, oldukça potansiyelli bir isim. Sarı-Lacivertliler'in geleceği düşünerek 20 yaşındaki futbolcunun transferine sıcak baktığı iddia ediliyor.

Reims devre arasında Maresic için 3 milyon Euro ödemişti. Fransız ekibinde 1 maça çıkan 20 yaşındaki stoper için Fener'in formülü ise satın alma opsiyonlu kiralama olacak.

F.Bahçe'ye önerilen Dario Maresic, 3 sezon önce de Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelmişti. Dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Maresic için girişimlerde bulunsa da temaslar o dönemki kulübü Sturm Graz'ın yüksek bonservis talebi nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.



