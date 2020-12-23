45 yaşındaki çalıştırıcı, Serdar Aziz, Marcel Tisserand ve Sadık Çiftpınar ile yaptığı özel görüşmede bu konuya dikkat çekti. Bulut, “Sizin gibi kaliteli oyuncuların böyle basit hata yapmaması gerekiyor. Maç içindeki konsantrasyon kaybı buna neden oluyor. Artık daha dikkatli olun, takımı zor durumda bırakacak hatalar yapmayın” uyarısında bulundu.

Başakşehir de çok formsuz

Okan Buruk’un öğrencileri, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmenin de etkisiyle lige kötü başladı. Başakşehir şu anda lider Alanya’nın 11 puan gerisinde yer alıyor. Turuncu-Lacivertliler ayrıca son 4 karşılaşmada 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak galibiyet yüzü göremedi. Bu akşamki maç, Başakşehir açısından da son derece önemli. Olası bir mağlubiyet, son şampiyonun zirve yarışına çok erken havlu atması anlamına gelecek.



