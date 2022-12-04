Luan Peres’in Rennes maçında ciddi şekilde sakatlanmasının ardından defanstaki oyun sistemini değiştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, stoper alınmasını isterken, bu mevkiye alınacak oyuncunun yabancı mı yoksa yerli mi olacağı Joao Pedro’nun durumuna göre netleşecek.

KAMP BAŞLIYOR!

Dünya Kupası arasında yoğun bir hazırlık dönemi geçiren Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, Rayo Vallecano ve Villarreal maçları sonrası futbolcularına izin verdi. Sarı Lacivertliler, 6 Aralık Salı günü 5 günlük kamp ve 2 hazırlık maçı için Antalya’nın yolunu tutacak. Fenerbahçe, çarşamba günü saat 19.00’da Alanya Oba Stadı’nda Alanyaspor ile, 10 Aralık Cumartesi günü ise saat 18.00’de yine aynı statta İtalyan ekibi US Salernitana ile hazırlık maçı oynayıp İstanbul’a dönecek.





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ABOUBAKAR SÜRPRİZİ!

Joao Pedro'un sakatlığı ile sarsılan Fenerbahçe , Ocak ayındaki ara transfer döneminde santrfor mevkine takviye yapmaya hazırlanıyor. Takvim'in İtalyan basınından derlediği habere göre; Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen Beşiktaş 'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar ile bir Türk takımı ciddi bir şekilde ilgileniyor ve durumunu araştırıyor. Aynı haber kaynakları bu Türk takımın çok büyük bir ihtimalle Fenerbahçe olduğunu da ifade etti. Vincent Aboubakar yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

JESUS'TAN ALTAY'A VETO

Halen Serie A’da uzak ara liderliğini sürdüren Napoli Kulübü’nden sonra milli file bekçisine şimdi de Çizme’nin bir diğer köklü takımı İnter’den de teklif geldi. İtalyanlar Fenerbahçe kaptanını yakından takip ederken, teknik direktör Jorge Jesus ise hedefe giden yolda olmazsa olmaz olarak nitelendirdiği Altay’ın bu aşamada transferine sıcak bakmıyor.

FENERBAHÇE YENİ HAALAND'IN PEŞİNDE

Geçtiğimiz günlerde Volkan Demirel’in FANATİK’e verdiği röportajda, “Haaland gibi üst düzey seviyelere çıkabilecek bir oyuncu” dediği Hatayspor’un 20 yaşındaki golcüsü Bertuğ Yıldırım, hedeflerden biri haline geldi.









BÜNYAMİN BALCI LİSTEDE

Bertuğ’un yanı sıra daha önce de adı Fenerbahçe ile anılan Antalyaspor’un genç sağ beki Bünyamin Balcı da Kanarya’nın listesindeki adaylardan bir tanesi. Sarı-Lacivertliler, ayrıca alt liglerle ilgili de tarama yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2. Lig ekibi Bucaspor’un genç sol beki Enes Alıç’ın da gözlemlenen oyuncular arasında olduğu ifade ediliyor. Kanarya devre arasında nokta atışı takviyelerin yanı sıra yaş ortalamasını düşürecek yerlilere de imza attırabilir.

SÜRPRİZ YABANCI STOPER!

Sezonun ilk yarısı için TFF ve UEFA’ya bildirilen listelerde yer almayan Bruma’nın da takıma dönecek olmasını dikkate alan sarı lacivertliler, Pedro’nun sakatlığı uzun sürerse yabancı bir stoper alacak. Böyle bir durumda ilk olarak CSKA Moskova’da forma giyen Brezilyalı Willyan Rocha için harekete geçilecek.

Jesus’un isteği üzerine gündeme alınan 27 yaşında ve 1.91 metre boyundaki oyuncu için nabız yoklayan Fenerbahçe yönetimi, kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi olması ve yabancı sınırı nedeniyle temkinli davranıyor.









İKİ YERLİ İSİM DE VAR!

İyi bir stoper için 3 milyon Euro’yu gözden çıkaran sarı lacivertlilerin gündeminde yerliler de var. Listenin ilk sırasında yer alan Samet Akaydın için ön görüşme yapılan Adana Demirspor, 3 milyon Euro istedi. Bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyesine indirmeye çalışan Fenerbahçe, Sassuolo’da forma giyen Kaan Ayhan’la da görüşmelerini sürdürüyor.



