Marsilya vermeye hazır: Caleta-Car

Fransız ekibi, sözleşmesinde son seneye giren Hırvat stoperle yolları ayırmak istiyor. Avrupa’nın büyük liglerinde transfer dönemi bugün sona erecek. Bu nedenle Marsilya, 6 milyon Euro’luk talebini çok daha aşağılara çekmek zorunda kalabilir. Aksi takdirde oyuncuyu bedelsiz olarak kaybedecekler. Fenerbahçe ’nin Caleta-Car’ın durumunu yakından takip ettiği kaydedildi. 25 yaşındaki stoperin, Luan Peres’le Marsilya’da birlikte oynamış olması, yüksek piyasa değeri (Transfermarkt’a göre 16 milyon Euro) ve Hırvatistan Milli Takımı’nda oynaması, Fenerbahçe için ön plana çıkmasını sağladı. Sarı-Lacivertliler için Caleta-Car, tam anlamıyla fırsat transferi olabilir.

Nino için yeni girişim

Fenerbahçe, Kim Min-jae’yi sattıktan sonra Brezilyalı stoper için girişimlerde bulunmuş, sonuç alamamıştı. Yeniden stoper arayışına başlanmasıyla birlikte Fluminense’nin yıldızı bir kez daha gündeme geldi. Yönetim, Nino’yu kadroya katmak için Brezilya ekibinin kapısını yeniden çalmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler’in ilk planı, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunmak. Bunun reddedilmesi halinde 5 milyon Euro’luk yeni bir teklif yapılması muhtemel. Sarı-Lacivertliler, Fluminense’nin tavrına göre bu rakamı biraz daha artıracak ya da masadan kalkarak listedeki diğer futbolculara yoğunlaşacak.

Mumin yine gündemde!

Sarı-Lacivertliler’de bu yaz daha önce de gündeme gelen bir diğer isim de Abdul Mumin’di. Vitoria Guimaraes, savunmaya 3 takviye yaptı. 4’lü defans oynayan Portekiz ekibinde stoper sayısı 6’ya yükseldi. Siyah-Beyazlılar’ın Mumin için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı kaydedildi. Fenerbahçe, 24 yaşındaki savunmacıyı 2 milyon Euro’ya kadroya katmayı planlıyor. Guimaraes’in talebinin ise 3.5 milyon Euro olduğu belirtildi. Mumin, Jorge Jesus’un önerisiyle Fenerbahçe’nin listeye aldığı bir isim. Bu nedenle yönetim, pazarlıklarda rakamı yükseltebilir. Başarılı savunmacının da Sarı-Lacivertliler’e gelme konusunda istekli olduğu öğrenildi.



