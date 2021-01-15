Sportif direktör Emre Belözoğlu, önceki gün yaptığı açıklamada Mesut dışında transferdeki önceliğin stoperde olduğunu söylemişti. Tüm camia Mesut Özil’e kilitlenmiş durumdayken, Belözoğlu stoperde işi bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Listede ön plana çıkan isimler Attila Szalai, Sokratis ve Simon Deli. Sokratis öncelikli hedefti ancak sürekli yeni talipler çıkması ve Yunan stoperin zaman istemesi, rotanın diğer isimlere çevrilmesine neden oldu. Şu anda 1 numaralı aday Szalai. Macar savunmacı, Uluslar Ligi’nde Macaristan ile Ay-Yıldızlılar’a karşı iki maçta 90 dakika görev yapmış ve son derece başarılı bir performans sergilemişti.

Dirar takaslanabilir

22 yaşındaki oyuncu böylece Fenerbahçe’nin radarına girdi ve kendisiyle ilgili çok olumlu raporlar hazırlanınca, transferi için harekete geçildi. Club Brugge’lü Simon Deli de alternatif isim olarak listede yer alıyor. Belçika ekibiyle yapılan görüşmelerde Deli’ye karşılık paranın yanı sıra, Club Brugge’ün eski oyuncusu Nabil Dirar’ın önerildiği öğrenildi. Yusuf Dursun



