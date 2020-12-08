Fenerbahçe, son haftalarda geniş kadrosunun faydasını gördü. Sakatlıklar, hastalıklar ve cezalar nedeniyle birçok yıldızından mahrum kalan Sarı-Lacivertliler, buna rağmen hiçbir mevkide sorun yaşamadı. Bu haftadan itibaren rekabet yeniden tavan yapacak. Orta sahada Gustavo’nun cezası bitti. Koronavirüsü atlatan Valencia, Denizli’de son 10 dakika süre alarak formasına kavuştu. Sakat olan Nazım Sangare’nin bu hafta takıma dönmesi bekleniyor. Erol Bulut, tüm bölgelerde önemli alternatiflere sahip. Ancak stoperde durum çok farklı. Mauricio Lemos, Beşiktaş derbisinde bileğinden sakatlandığı için 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulübede 18’lik Gürkan

Serdar Aziz ise Denizli’de gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Erol Bulut’un elinde, Yeni Malatya karşısında oynatabileceği iki stoper kaldı: Tisserand ve Sadık...Sadık Çiftpınar bu sezon ligde ilk kez Denizli maçında sahne aldı, 58. dakikada oyuna dahil oldu. 27 yaşındaki oyuncu, eski takımı Yeni Malatya önünde ilk kez 11’de görev yapmaya hazırlanıyor. 18 yaşındaki Gürkan Başkan ise büyük ihtimalle kulübede oturacak.



