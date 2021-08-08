Fenerbahçe stoper mevkisinde planlanan kadro yapılanmasını tamamladı.

Trtspor'un haberine göre; Kadrosunda görmeyi çok istediği Min-Jae Kim’in de takıma katılmasıyla birlikte Vitor Pereira’nın üçlü savunmasında oynayacak iki futbolcusu belli oldu.

Attila Szalai ve Kim, Portekizli teknik adamın defanstaki vazgeçilmezleri olacak.

Bu bölgedeki üçüncü formayı kapmak içinse büyük bir rekabet var.

Performans olarak Tisserand öne çıkıyor

Kongolu futbolcunun defansın sağında oynaması halinde ortada Kim, solda Szalai forma giyecek.

Vitor Pereira’dan şans bekleyecek diğer isimlerse hafif sakatlığı nedeniyle son maçları kaçıran Serdar Aziz ve Filip Novak olacak.

Steven Caulker, Mauricio Lemos ve Matthias Zanka ise Vitor Pereira’nın ana oyun planında çok fazla düşünmediği isimler.

Bu futbolcuların başka bir takıma gitmemesi halinde zorunlu durumlarda kadroda kullanılması planlanıyor.