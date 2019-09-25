Süper Lig’de cumartesi günü deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe’de savunma alarmı. Sarı-Lacivertliler’in hocası Ersun Yanal, geride kalan haftalarda sakatlıklar yüzünden özellikle önemli problemler yaşadıkları stopere çözüm arıyor. Yanal’ın antrenmanlarda stoper ikilisinde değişim üzerinde durduğu kaydedildi.

SERDAR AZİZ KARARI KESİN DEĞİL

Ankaragücü önünde Zanka-Rami ikilisini deneyen 57 yaşındaki teknik adamın, sezon başından beri mevkisinin dışında görev verdiği Jailson’dan istediği verimi alamadığı için stoperde bu kez Zanka-Serdar Aziz ikilisini denediği ortaya çıktı. Ersun Yanal’ın Serdar’ın henüz lig maçına çıkmaması nedeniyle kesin kararını henüz vermediği, istediği verimi alamaması durumunda Jailson’la devam edeceği öğrenildi.

SAKATLIKTAN ÇIKANLAR YEDEK

Yanal’ın orta sahanın göbeğinde Emre-Gustavo ikilisine yer vereceği, Ankaragücü maçında sakatlanan Rodrigues’in yokluğunda ise sol kanatta Tolga Ciğerci’yi kullanmayı düşündüğü belirtildi. Bu arada dün Emre Belözoğlu ile Mauricio Isla, antrenmanın tamamında, Hasan Ali ise ilk bölümünde yer aldı. Moses ise özel program dahilinde çalıştı. Emre dışındaki 3 ismin derbiye yedek çıkmaları bekleniyor.

Kaynak: Star