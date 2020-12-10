Süper Lig'de ara transferin başlamasına az bir süre kala çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündem savunma transferi. Sezon başında takıma katılan Mauricio Lemos'un beklentilerin çok uzağında kalması sonrası bu bölge için arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde Juan Jesus gündeme gelmişti.

Ocak ayında savunma kurgusunu kesin olarak kurmak isteyen Emre Belözoğlu ve ekibi Jesus transferinin gerçekleşmemesi halinde transfer edilebilecek yeni bir ismi daha listeye dahil etti.

TFF'den yapılan açıklamada futbolda ara transfer döneminin ne zaman açılacağı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu, futbolda "ara transfer" dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona ereceğini açıklanmıştı.

Yaptığı 18 transferle yaz transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için de kolları sıvamış durumda. Özellikle son haftalarda savunmada göze çarpan ciddi sıkıntılar sonrası bu mevki için arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde bu sorun Beşiktaş derbisinde daha da belirgin bir şekilde hissedilmişti.









Derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de sıkıntının asıl temelinde savunma hataları yatıyordu. Rakip 10 kişi kalmışken bile 2 gol yenilmesi bardağı taşırırken, özellikle Mauricio Lemos'un performansı başta olmak üzere tüm defans hattı sınıfta kaldı.

Karşılaşma sonrası mağlubiyetin faturası Lemos'a kesilirken, sarı-lacivertlilerde derbi sonrası savunma mevki için arayışlar apar topar başlatıldı. Fenerbahçe'de aranan kan Ada'da bulundu. Bu isim İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen tecrübeli oyuncu Romain Saiss.

Aranan kan Ada'da bulundu

Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fas asıllı Fransız futbolcu 30 yaşında ve 1.88 boyunda. Daha önce Fransa'da, Le Havre, Angers gibi kulüplerde forma giyen oyuncu, 2016/17 sezonunda 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuş ancak pek fazla forma şansı bulamamıştı.

Şu ana dek Premier Lig'de yalnızca 6 maça çıkan oyuncu 518 dakika forma şansı bulabildi.

Aspor







