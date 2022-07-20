Fenerbahcede stoper arayışı! Gustavo Henrique listeye dahil edildi

Kim Min-Jae'nin olası transferi nedeniyle stoper arayışına başlayan Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz bir isim gündeme geldi.

Ge Globo'da yer alan habere göre Flamengo'dan Willian Arao'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, Brezilya ekibinin kapısnı bu kez de Gustavo Henrique için çaldı. İddialara göre Sarı-Lacivertli ekip 29 yaşındaki stoperin bonservisi için Flamengo'dan fiyat istedi.

Nino pahalı geldi

Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılma olasılığı nedeniyle stoper arayışlarına giren Fenerbahçe, ilk olarak Fluminense'de forma giyen Nino ile ilgilenmişti. Ancak Brezilya ekibinden 8 milyon Euro bonservis bedeli talep edilmesinin ardından Sarı-Lacivertli ekip daha uygun maliyetli alternatiflere yöneldi.

3 milyon Euro

Rotasını Gustavo Henrique'ye çeviren Fenerbahçe, müzakereleri daha ileri aşamalara taşımak için futbolcunun kulübü ile iletişime geçti ancak Flamengo herhangi bir bedel belirtmedi ve ilk hamlenin karşı taraftan gelmesini bekliyor. Ancak iddialara göre Brezilya ekibinin 3 milyıon Euro civarı bir beklentisi var.

Jorge Jesus detayı

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un, Flamengo'da çalıştığı dönemde verdiği tavsiye doğrultusunda transfer edilen futbolcunun 2023 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.



