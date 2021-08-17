Fenerbahçe Yönetimi, teknik adamı getirmeden imza attırdığı Steven Caulker nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Yönetimin ısrarına rağmen Pereira, bu oyuncuyu kadroda düşünmediğini bir kez daha iletti.

Sarı-Lacivertliler, İngiliz stoperi Süper Lig takımlarına önerdi ancak yıllık 1.2 milyon Euro maaşının yanı sıra imza parası alan Caulker’ın maliyeti, diğer ekiplerin gözünü korkutuyor. 29 yaşındaki oyuncunun ise 2 yıllık sözleşmesinin feshi karşılığında 3 milyon Euro’ya yakın tazminat talebi olduğu iddia edildi.







