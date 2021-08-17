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Fenerbahçe'de Steven Caulker baş ağrıtıyor

Fenerbahçe Yönetimi, teknik adamı getirmeden imza attırdığı Steven Caulker nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Yönetimin ısrarına rağmen Pereira, bu oyuncuyu kadroda düşünmediğini bir kez daha iletti.

17 Ağustos 2021, Salı 10:00 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Steven Caulker baş ağrıtıyor

Fenerbahçe Yönetimi, teknik adamı getirmeden imza attırdığı Steven Caulker nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Yönetimin ısrarına rağmen Pereira, bu oyuncuyu kadroda düşünmediğini bir kez daha iletti.

Sarı-Lacivertliler, İngiliz stoperi Süper Lig takımlarına önerdi ancak yıllık 1.2 milyon Euro maaşının yanı sıra imza parası alan Caulker’ın maliyeti, diğer ekiplerin gözünü korkutuyor. 29 yaşındaki oyuncunun ise 2 yıllık sözleşmesinin feshi karşılığında 3 milyon Euro’ya yakın tazminat talebi olduğu iddia edildi.


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