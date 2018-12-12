Fenerbahçe'de Spartak Trnava kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 2. sırada bulunan Fenerbahçe gruptaki son maçta Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya konuk olacak. Mücadele öncesi Slovakya'ya giden Sarı Lacivertli ekibin kadrosu netleşti. Gruptan çıkması garantileşen Fenerbahçe'de önemli yıldızlar yok.

12 Aralık 2018, Çarşamba 19:43
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Fenerbahçe'de Spartak Trnava kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 2. sırada bulunan Fenerbahçe gruptaki son maçta Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'ya konuk olacak. Üst turu garantileyen ve ilk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe bu maçta da sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosu

Harun Tekin, Erten Ersu, Abdullah Yiğiter, Martin Skrtel, Diego Reyes, Yiğithan Güveli, Burak Albayrak, Isla, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Jailson, Mahsun Çapkan, Barış Alıcı, Slimani, Cebrail, Ömer Çakı, Deniz Yılmaz, Batuhan Yılmaz

Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Neustadter ve Benzia, Spartak Trnava maçı kadrosuna dahil edilmedi.

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