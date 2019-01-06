hattında bitiren Fenerbahçe kadroyu takvi ye çalışma larında hı zla ilerliyor. Daha önce anlaşmaya vard ığı Yeni Malatya’nın stoperi Sadık Çiftpınar’a dün imza attıran Sarı-Lacivertliler’de başkan vekili Semih Özsoy, Serdar Aziz ile To lgay Arslan’ın da Fenerbahçe’ye gelmek istediğini açıkladı.

Serdar için Galatasaray’ın 5 milyon Euro istediği öğrenildi. Ancak milli oyuncunun Sarı-Kırmızılı takımdan 1.5 mi lyon Euro’luk alacağına karşılık bonservisini alma durumu var. Beşiktaş ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan To lgay konusunda da iki kulüp arasında temasların başladığı belirtildi.

Tolgay’a 1.8 milyon

Semih Özsoy’un Beşiktaş ikinci başkanı Serdar Adalı’ya 2 milyon Euro ile sağ bek Şener’i önerdiği belirtildi. Siyah- Beyazlılar’ın ise 5 milyon Euro bonservisten 4 milyon Eu ro’ya inip sezon sonu sözleşmesi bite cek olan Şener’i istediği kaydedildi. To lgay’ın ise Fe nerbahçe ile 1.8 milyon Euro garanti ücret ve maç başı konusunda anlaştığı bildirildi.

Orhan Yıldırım / Yusuf Dursun