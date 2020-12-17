Jose Sosa, kasığındaki sıkıntı nedeniyle ikinci yarı başlarken yerini Ozan Tufan’a bıraktı. Ancak maç içerisinde Ozan da arka adalesinden bir sakatlık yaşadı. Milli futbolcu, kenara çıkabileceğini işaret edip daha sonra kendisini denedi. Ozan daha sonra oynayabilecek durumda olduğunu belirterek karşılaşmaya devam etti.

Kupa iyice kâbus oldu

Fenerbahçe için bu sezon oynadığı kupa maçları, tam anlamıyla kabusa döndü. Sivas Belediye mücadelesinde Mbwana Samatta sakatlanmıştı. Tanzanyalı oyuncu bu nedenle ligde Beşiktaş, Denizli ve Yeni Malatya maçlarını kaçırmıştı. Samatta, Gaziantep karşısında da oynayamayacak. Kanarya’da dün de Altay atıldı, Sosa da oyunu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Arjantinli’nin durumu bugün netlik kazanacak.



