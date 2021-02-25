Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Arjantinli orta saha Jose Ernesto Sosa hem oyun hem de skor olarak bekleneni veremedi.

Türkiye serüveni Spor Toto Süper Lig’de 2014-15 sezonunda Beşiktaş ile başlayan 35 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlılarda toplam 78 karşılaşmada 14 gol atarken 23 golün de hazırlayıcısı oldu. Deneyimli oyuncu, Beşiktaş ile bir lig şampiyonluğu yaşadı.

Beşiktaş’tan sonra İtalya Serie A ekibi Milan’ın yolunu tutan yıldız futbolcu, 2017-18 sezonunda Trabzonspor formasıyla Türkiye’deki ikinci dönemine adım attı. Sosa, 3 yıl formasını giydiği ve kaptanlık görevi yaptığı Trabzonspor ile toplam 99 maça çıkıp, 16 gol kaydetti ve 19 asist yaptı. Bordo-mavili takımla son sezonunu ligde 9 gol ve 7 asistle tamamlayan Arjantinli oyuncu, Karadeniz ekibiyle bir Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu tattı.

Sosa, sezon başında geldiği Fenerbahçe’de ise 19 lig maçında 3 gol ve 1 asistlik grafik çizdi. (Skorer)