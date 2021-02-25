Fenerbahçe'de Sosa eski günlerini arıyor
Süper Lig kariyerine 2014-15 sezonunda Beşiktaş ile başlayan 35 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlılarda toplam 78 karşılaşmada 14 gol atarken 23 golün de hazırlayıcısı oldu. Arjantinli yıldız Trabzonspor'da ise toplam 99 maça çıkıp, 16 gol kaydetti ve 19 asist yaptı. Sosa, sezon başında geldiği Fenerbahçe’de 19 lig maçında 3 gol ve 1 asistlik grafik çizdi.
Fenerbahçe’nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Arjantinli orta saha Jose Ernesto Sosa hem oyun hem de skor olarak bekleneni veremedi.
Türkiye serüveni Spor Toto Süper Lig’de 2014-15 sezonunda Beşiktaş ile başlayan 35 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlılarda toplam 78 karşılaşmada 14 gol atarken 23 golün de hazırlayıcısı oldu. Deneyimli oyuncu, Beşiktaş ile bir lig şampiyonluğu yaşadı.
Beşiktaş’tan sonra İtalya Serie A ekibi Milan’ın yolunu tutan yıldız futbolcu, 2017-18 sezonunda Trabzonspor formasıyla Türkiye’deki ikinci dönemine adım attı. Sosa, 3 yıl formasını giydiği ve kaptanlık görevi yaptığı Trabzonspor ile toplam 99 maça çıkıp, 16 gol kaydetti ve 19 asist yaptı. Bordo-mavili takımla son sezonunu ligde 9 gol ve 7 asistle tamamlayan Arjantinli oyuncu, Karadeniz ekibiyle bir Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu tattı.
Sosa, sezon başında geldiği Fenerbahçe’de ise 19 lig maçında 3 gol ve 1 asistlik grafik çizdi. (Skorer)