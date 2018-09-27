Fenerbahçe'de sorun böyle çözülecek! İşte yeni sistem...

Fenerbahçe’de Cocu, gol sorununu nasıl çözeceğini buldu. Hollandalı teknik adam, pas bağlantılarını Benzia üzerinden yapılmasını ve Slimani'nin rakip kaleye daha yakın olmasını isteyecek.

27 Eylül 2018, Perşembe 08:18
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, gol yollarında yaşanan sorunu çözmek için kafa yoruyor. Takıma en geç katılan isimlerden olan Benzia’nın artık uyum sürecini atlattığını düşünen Hollandalı, pas bağlantılarının Cezayirli yıldız üzerinden yapılmasını istiyor. Benzia’nın topla daha ilerde buluşması gerektiğini düşünen Cocu, futbolcularına bu konuda uyarılarda bulundu.

 SLIMANI UYARISI

Benzia'nın dışında Slimani’nin de rakip kaleye daha yakın oynamasını talep eden Cocu, “Pas trafiğinin Benzia üzerinden olması gerekiyor. Bu yüzden tercihlerinizi yaparken çok dikkatli olun. Slimani de top almak için çok geriye gelmek zorunda kalıyor. Böylelikle çok efor sarfediyor. Eğer bu sorunu çözersek 3. bölgede daha kalabalık olur, sonuca çok daha rahat gideriz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Şampiy10

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