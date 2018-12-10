Sezon başından beri çeşitli öncü sarsıntılarla sallanan Fenerbahçe için Akhisar karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet büyük bir yıkım yaşattı. Deyim yerindeyse fay hattı kırıldı.

Fenerbahçe 111 yıllık tarihinin en kötü günlerini yaşarken puan cetvelinde küme düşme hattında bulunması camianın sabırlarını taşırdı.

Sergilenen futbol taraftarlar için hayalkırıklığı yaşatırken, Aykut Kocaman ile devam etmeyen ve sonra Cocu'yu takımın başına getiren, işler ters gidince Koeman ile devam eden ancak Cocu'nun sözleşmesini hala feshetmeyen yönetim tartışılmaya başladı.

Transferlerin isabetsizliği çok kısa zaman içerisinde gün yüzüne çıkarken statlarda çok kere Ersun Yanal sesleri yükseldi.

İlk travma sahada alınan kötü sonuçlarla yaşandı. Sonra kadro dışı kararları ve antrenörler için ortaya atılan iddialır camiayı yıprattı. Bu gelişmeler öncü depremler gibiydi.

Taraftarların önemli bir kesiminin "savunma futbolu oynatıyor" diye istemediği Aykut Kocaman ile yolları ayıran Yönetim, soyunma odasında yaşananlar nedeniyle Volkan, Aatıf ve dirar'ı kadro dışı bıraktı. Taraftar stadı terketmeyince Cocu ile yolları ayırdı, şimdi yine taraftarın istediği Ersun Yanal'ı takımın başına getirmek için mecbur kaldı.

Bu arada Sportif Direktör Comolli de güven yitirdi. Kurduğu takım ve teknik kadronun Fenerbahçe'yi düşürdüğü durum ve 3-0'lık yıkım sarı-lacivertlileri alt üst etti.

Taraftarlar gibi çileden çıkan bir başka isim Başkan Ali Koç oldu. Akhisar'da bir ara tribünden ayrılarak 15 dakika sonra yeniden maçı izlemeye başlayan Başkan Koç'un takım ile ilgili kararı büyük yankı uyandırdı. Kafile uçak yerine otobüs ile İstanbul'a döndü.

Daha önce Aziz Yıldırım da takımı Ankara'dan bir kez otobüsle döndürmüştü. Benzer bir cezayı Panathinaikos Başkanı da uygulamıştı.

TAKIMIN İZİNİ BOZULMADI!

Şimdi takımın yeniden toparlanması imkansıza yakın güçlükte. Futbolcuların bir çoğu yaşananları kabullenemiyor ve kafada sezonu bitirdiler. Bir çoğu menajerinden takım bulmasını istedi. Aralarında "Tek suçlu biz miyiz" diyen oyuncular da var, bu kaos ortamından bir an önce kurtulmak isteyen isimler de var. Çalışmaya devam ederek bu durumdan çıkmak isteyenler olabileceği gibi bir kaç futbolcunun da cazip bir teklif helinde takım değiştirmeyi düşündüğü de konuşuluyor.

Öte yandan dün gece takımın izninin iptal olduğu ve antrenman yapılacağı haberi yayılırken, programın bozulmadığı ve takımın bugünü izinli geçirdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler Avrupa ligi maçı hazırlıklarına yarından itibaren başlayacak.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Perşembe günü Avrupa Ligi'nde hafta sonu ise ligde maçlar oynanacak. Takım sahaya Koeman ile mi çıkacak, Ersun Yanal ile mi, başka bir teknik adamla mı ? Bu sorular Fenerbahçe Yönetimi'nin yapacağı toplantılar sonrasında cevap bulacak.

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul (DHA)