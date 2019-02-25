Önceki gün salondaki idmana katılan bu üç ismin, derbide maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Ersun Yanal’ın, sol bekte ilk seçiminin İsmail olduğu ancak maç saatine kadar tercihini Hasan Ali’den yana kullanabileceği bildirildi.

7 oyuncu sınırda

Fenerbahçe’de, Beşiktaş mücadelesi öncesi sarı kart sınırındaki isimleri çokluğu dikkat çekiyor. Eğer bugünkü maçta Neustadter, Skrtel, Ayew, Soldado, Eljif, İsmail ya da Sadık’tan biri kart görürse, cezalı duruma düşecek ve önümüzdeki hafta sonu oynanacak olan Rize karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.