Son yıllarda başarıdan uzak kalan Fenerbahçe , Süper Lig 'de bu sezona şampiyonluk umuduyla başlamıştı. Sezon başında takımın başına geçen Vitor Pereira ile birçok yeni transfer yapan sarı-lacivertliler, hayal kırıklığı yarattı. Ligde ve Avrupa'da üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle görevden alınan Vitor Pereira'nın yerine İsmail Kartal göreve geldi.

Geçici olarak takımın başına geçen Kartal, gösterdiği inanılmaz performansla tüm Fenerbahçe taraftarının gönlünü fethetti. Göreve geldiğinde hakkında birçok soru işareti bulunan İsmail Kartal, mental ve fiziksel olarak oldukça düşük bir durumda Fenerbahçe'yi yeniden ayağa kaldırdı. Ligde art arda aldığı galibiyetlerle takımı ikinciliğe taşıyan İsmail Kartal, birçok oyuncunun da performansını yükseltti. Gelecek sezon görevde kalıp kalmayacağı belli olmayan İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekipte birçok oyuncuya olumlu anlamda dokundu.









İsmail Kartal ile çıkışa geçtiler

Özellikle Kim Min-Jae, Miguel Crespo, Serdar Dursun, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş gibi oyuncular, Fenerbahçe'de iyi bir ivme yakaladı. İsmail Kartal ile birlikte performansını en fazla arttıran oyunculardan birisi olan Miha Zajc, dikkatleri çekti.

Sarı-lacivertli ekipte adeta yıldızı parlayan Sloven oyuncu, İtalya'dan Bologna'nın radarına girdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; İsveçli orta saha oyuncusu Mattias Svanberg'i bu yaz 20-25 milyon euro aralığında bir fiyata satmayı hedefleyen Bologna, bu oyuncunun yerini Fenerbahçe'den Miha Zajc ile doldurmaya karar verdi.

Bologna'nın ilk başta Zajc için Fenerbahçe'ye 5 milyon euroluk bir teklif yapacağı ve pazarlıkların durumuna göre fiyatı artırabileceği belirtildi.

Kariyerinde Empoli ve Genoa gibi Serie A kulüpleri olan Miha Zajc, bu sezon kariyerinin en verimli performanslarından birini gösterdi ve 27 lig maçında 8 gol atıp 1 asist yaptı.





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