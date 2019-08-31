Sarı-Lacivertliler’in bu transfer döneminde gündemini en fazla meşgul eden isimlerin başında Aleksandar Kolarov geldi. Oyuncuyla anlaşma sağlansa da Roma’yı bir türlü ikna edilemedi. Teknik direktör Fonseca’nın sürekli 11’de oynattığı tecrübeli sol bek, bir süredir gündemde yoktu. Ancak dün Roma Başkan Yardımcısı Mauro Baldissoni’den ilginç bir açıklama geldi.

‘3 gün kaldı’

Avrupa Ligi kura çekiminde konuşan Baldissoni, Fenerbahçe-Kolarov iddialarıyla ilgili olarak, “Kişisel olarak Kolarov’un İstanbul’a gideceğini düşünmüyorum. Ama transferin bitmesine sadece 3 (2) gün kaldı. Onun durumunu yakında öğreneceksiniz” ifadelerini kullandı.

Neler yaşanmıştı?

Tecrübeli oyuncunun abisi Nikolay Kolarov, ikisi Ali Koç’un evinde olmak üzere dört kez İstanbul’da başkanla görüşmüştü. Sırp sol bek ile senelik 3 milyon Euro maaş artı bonuslar üzerinden 3+1 yıllık anlaşma sağlansa da Roma‘nın bonservis bedeli olarak 7 milyon Euro’da diretmesi nedeniyle transfer bir türlü sonlandırılamamıştı.

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