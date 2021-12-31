Fenerbahçe , Ali Koç döneminde klasikleşen bir şekilde yine sezon devam ederken hocasız kaldı. Vitor Pereira ile yollar ayrıldı, yeni teknik adam bir türlü bulunamadı. İlk aday olan Slaven Bilic’in 4 Ocak’tan sonra Beijing Guoan’dan ayrılabilecek olması nedeniyle arayışları sürdüren Sarı-Lacivertliler, gündemine Joachim Löw’ü aldı. Alman hocaya teklif götürüldü, cevap beklenmeye başlandı. Ancak Löw’ün sezon ortasında takım almaya sıcak bakmadığı bu nedenle yanıtın olumsuz gelme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü. Bu gelişmeler yaşanırken, sürpriz bir haber Fenerbahçe’nin gündemine yeni bir teknik adamın girmesini sağladı: Jorge Jesus...

Daha önce de istendi

Portekizli çalıştırıcı hem Aziz Yıldırım döneminde hem de Ali Koç başkan seçildikten sonra Sarı-Lacivertliler’in temas kurduğu ancak anlaşma sağlayamadığı bir isimdi. Jesus’un boşa çıkmasının ardından yönetim hemen devreye girdi ve tecrübeli teknik adamla iletişime geçildi. Sarı- Lacivertliler’in, Brezilya ekibi Atletico Mineiro’nun da istediği başarılı çalıştırıcıya teklif yaptığı öğrenildi. Jorge Jesus’un, kısa süre içerisinde bu teklife yanıt vermesi bekleniyor.

Adana Demir’e yeni hocayla

Fenerbahçe Yönetimi, hocasız geçen sürecin daha fazla uzamasını istemiyor. Tribünlerin tepkilerinin de iyice arttığı bu dönemde, ligde ikinci yarının ilk haftasında 10 Ocak’ta Adana Demirspor ile oynanacak karşılaşmada takımın başında yeni teknik adamın olması, yönetimin en önemli hedefi. Bu nedenle görüşme yapılan çalıştırıcılardan, yanıtlarını en kısa sürede vermeleri istendi. Löw henüz geri dönüş yapmadı ancak sıcak bakmıyor. Eğer Jesus da tercihini kendisini isteyen başka bir kulüpten yana kullanırsa, büyük ihtimalle Slaven Bilic yeni teknik patron olacak.