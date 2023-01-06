Fenerbahçe 'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Yeni sezona İsmail Karta'la yollar ayırdıktan sonra Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'la başlayan Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor.





Fenerbahçe'nin hedefi yeniden liderlik

Süper Lig'in 18. haftasında ezeli rakibi Galatasaray 'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de hedef liderliği geri almak. Şampiyonluk yolunda ezeli rakibi Galatasaray'ın 1 puan gerisinde bulunan sarı lacivertliler, 3 puan kazanıp sarı kırmızılıları sıralamada geride bırakmak için oynayacaklar.





Bu sezon takımda Serdar Dursun, Enner Valencia ve Diego Rossi gibi yıldızlar varken hucüm hattına Joshua King, Michy Batshuayi ve Joao Pedro gibi isimleri transfer ederek daha da güçlendirdi. Sezona da hücum olarak iyi başlayan sarı lacivertlilerde Valencia adeta fark yarattı. 33 yaşındaki yıldız golcü bu sezon çıktığı 24 maçta 15 gol ve 4 asiste imza attı.

Joao Pedro'nun büyük talihsizliği

Süper Lig temsilcisi Fenerbahçe'nin bu sezon İtalya Serie A ekibi Cagliari'den kadrosuna 4.5 milyon euro bonservisle kattığı Joao Pedro büyük bir talihsizlik yaşadı. İtalyan golcü dünya kupası arasında İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Fenerbahçe, Pedro'yla ilgili; 'Dün akşam Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Joao Pedro'nun özel bir hastenede MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.

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Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti.

Yeni golcü transferi

Bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Joao Pedro'nun sakatlığında forvet hattına transfer yapmak için harekete geçti. Sarı lacivertliler daha önce Süper Lig ekibi Beşiktaş 'ta forma giyen Vincent Aboubakar'ı listesine almıştı. Sarı lacivertli yönetim yaz transfer döneminde olduğu gibi yine Ocak ayı transfer döneminde de sessiz bir şekilde çalışmaları sürdürüyor.

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Resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe'de bir yandan Galatasaray derbisi hazırlıkları devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertli kulüp için Suudi Arabistan basınından çok konuşulacak bir transfer iddia gündeme bomba gibi düştü. Arabistan'da yayın yapan OKAZ'ın haberine göre sarı lacivertliler Porto ve Beşiktaş'ın eski forvetini Aboubakar kiralamak için teklifini yaptı. Teklifte satın alma opsiyonunun bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

Vincent Aboubakar'ı gözden çıkardılar

Rekor bir ücretle Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu transfer eden Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, yabancı kontenjanı dolu olduğu için Portekizli dünya yıldızını kadrosuna dahil edemedi. Arabistan ekibinin bir yabancıyla yolları ayırması gerekiyor. O isim ise Süper lig'de 3 sezon top koşturan Vincent Aboubakar. Kamerunlu golcünün ayrılması Fenerbahçe'ye yarayacak.

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İngilizler transferi doğruladı

Fenerbahçe'nin eski Beşiktaşlı golcü Vincent Aboubakar için resmi teklif yaptığı iddia edilen haberde, sarı lacivertlilerin bu transferde en büyük rakibi ise Premier Lig devi Manchester United. İngiliz Daily Mail gazetesi de gelişmeyi doğruladı. Daily Mail'in haberine göre Manchester United Menajeri Erik ten Hag, yollarını ayırdıkları Cristiano Ronaldo'dan sonra yeni bir forvete ihtiyaç duyuyor ve Aboubakar'ı fırsat olarak görüyor.

Dünya Kupası'nda 2 gol 1 asist

Vincent Aboubakar, 2016-17 ile 2017-18'de Şenol Güneş; 2020-21 sezonunda ise Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş'ta oynadı. Siyah beyazlılar Aboubakar'ın forma giydiği 3 sezondan 2'sinde şampiyon oldu. Dünya Kupası'nda Kamerun formasıyla mücadele eden Vincent Aboubakar, 3-3 biten Sırbistan maçında 1 gol, 1 asistle oynadı. Brezilya'ya karşı 1-0 kazanılan maçta tek golü attı. Golden sonra formasını çıkarttığı için ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kamerun grupta Brezilya ve İsviçre'nin ardında kalarak elendi.



