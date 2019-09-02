Fenerbahçe'de son dakika... Transfer döneminin son saatlerini hareketli geçiren Fenerbahçe'de Volkan Demirel sorunu çözüme kavuştu. Luiz Gustavo transferini açıklamaya hazırlanan Sarı Lacivertli ekip, 37 yaşındaki Volkan Demirel'i de takımda tuttu.

Geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi sona eren ve hazırlık kampına dahil edilmeyen Volkan'ın geleceği merak konusu olmuştu. Yönetimin jübile teklifini reddeden tecrübeli eldiven, 1 yıl daha aktif futbol oynamak istediğini belirtmişti. Akşam saatlerinde kesin olarak anlaşmaya varıldı ve Volkan Demirel, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

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