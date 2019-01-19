Fenerbahçe'nin Adebayor aşkı yeniden alevlendi... Slimani'den memmun olmayan ve forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, kısa bir süre önce 34 yaşındaki golcü için Başakşehir'in kapısını çalmış ancak 'ret' yanıtı almıştı. Fenerbahçe yönetimi, ara transferin bitimine 2 hafta kala Adebayor için Başakşehir'in kapısını bir kez daha çaldı.

ADEBAYOR SICAK BAKIYOR

F.Bahçe'nin 2020 yılılnda sözleşmesi bitecek olan Togolu forvet için Başakşehir'e 1 milyon Euro teklif ettiği ve beklemeye geçtiği öğrenildi. Başakşehir'de ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan yıldız oyuncunun Sarı-Lacivertli takıma gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Fenerbahçe yönetimi de Adebayor'un transferini bitirmekte kararlı.

Kaynak: Takvim