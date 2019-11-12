Süper Lig'in 11. haftasını 20 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrilmiş durumda. Fenerbahçe transfer komitesi dört koldan transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe kimleri transfer edecek? Kimlerle yollar ayrılacak. İşte 12 Kasım Salı son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve detaylar...

FENERBAHÇE VE PSG'NİN MATUIDI SAVAŞI!

Juventus'un Fransız orta sahası Blaise Matuidi ve Fenerbahçe iddiaları her geçen gün güçleniyor.

İtalyan medyasındaki haberlere göre; Sarı Lacivertliler Matuidi transferi için Juventus'la sürekli görüşme halinde ancak yıldız orta saha oyuncusuna ülkesinden de bir dev talip oldu; Paris Saint Germain...

Form ve sakatlık durumu takip ettiriliyor

PSG Sportif Direktörü Leonardo'nun eski oyuncuları Matuidi için devreye girdiği ve bu transferi çok istediği belirtildi. Leonardo'nun 32 yaşındaki orta sahanın form ve sakatlık durumunu sürekli takip ettirdiği ve Fransız yıldızı gelecek sezondan itibaren Paris'te görmek istediği aktarıldı.

"Büyük teklif yapılacak"

Hbaerde ayrıca Matuidi için hem PSG hem de Fenerbahçe'nin büyük bir teklif yapacağı da yazıldı. Fransız oyuncunun Juventus'la olan sözleşmesi 2020 Haziran ayında sona eriyor. Bosman kuralı gereği Matuidi sözleşmesinin bitmesinden 6 ay önce bitiş tarihinden itibaren geçerli olmak üzere başka bir takımla sözleşme imzalayabilir.

Milan karşısında ilk 11'de

Matuidi bu sezon Juventus formasıyla 14 maça çıktı ve 1 gol attı. Yıldız isim dün takımının Milan karşısındaki maçında sahaya ilk 11'de çıkarken 70. dakikada sakatlanarak yerini Adrien Rabiot'ya bıraktı.

PATRICK'İN MENAJERİ FENERBAHÇE'Yİ DOĞRULADI

Brezilya ekiplerinden Internacional'de forma giyen Patrick'in ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılıyordu.

Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği orta saha oyuncusu için Flamengo'nun da devreye girdiği belirtildi.

Revista Colorada'nın haberine göre ise 2022 yılına kadar Internacional ile sözleşmesi olan oyuncunun menajeri, Fenerbahçe'nin oyuncusu ile ilgilenmeye devam ettiğini belirtti. Haberde menajerinin transferi bitirmek adına Türkiye'ye gideceğinin öğrenildiği de aktarıldı.

2014'te Okan Buruk yönetimindeki Gaziantep'e transfer olan Patrick, antrenmanlardaki performansı yeterli görülmeyerek takımdan gönderilmişti. 2017'de Brezilya'da Recife formasıyla dikkatleri çeken oyuncu, 2018'de Internacional'e transfer olarak büyük çıkış yaptı.

JAILSON'A SÜRPRİZ TALİP!

Fenerbahçe'nin Sambacı yıldızı Jailson'a talip çıktı. Brezilya'nın köklü kulüplerinden Fluminense'nin Jailson'u transfer etmek istediği öğrenildi. Brezilya basını da tecrübeli oyuncunun ülkesine dönmek istediğini yazdı.

ALPER POTUK İLE YOLLAR AYRILIYOR!

Fenerbahçe'de devre arası yolların ayrılması planlanan isimlere bir yenisi daha eklendi.

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre devre arasında Zajc, Jailson ve Mehmet Ekici'yi göndermek isteyen sarı lacivertli yönetim, Alper Potuk'u da bu listeye ekledi.

2022'de sona erecek sözleşmesinde yüzde 40 civarında indirim yapan Alper Potuk, sezon başında taraftarın ve camianın takdirini toplamıştı. Ancak 28 yaşındaki futbolcunun performansındaki düşüş nedeniyle yolların ayrılması kararı alındı.

Takım planlarında yer almayan Alper Potuk'un kendine yeni bir takım bulması halinde yönetim tarafından kolaylık sağlanacağı da bildirildi.

SÜRPRİZ EMRE KILINÇ HAMLESİ!

Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe’de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Teknik Direktör Ersun Yanal, yerli isimler arasında Sivasspor’un başarılı oyuncusu Emre Kılınç’ı kadrosunda görmeyi çok istiyor. Emre’nin Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-Lacivertliler, Sivasspor’a ciddi bir teklifte bulunarak bu transferi bitirmek istiyor.

Sarı-Lacivertli yönetim, Zajc, Tolgay Arslan, Jailson ve Mehmet Ekici satışlarından gelecek sıcak paranın bir kısmı ile bu transferi bitirmek istiyor. Sivasspor, 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatma konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Emre kulübünün uzatma teklifine henüz bir geri dönüş yapmadı. F.Bahçe’nin listesinde yer alan diğer yerli isim ise Başakşehir’in yıldızı İrfan Can Kahveci. Bu konuda da Başakşehir ile görüşmeler sürüyor. Başkan Ali Koç iki yerli ismi kadrosuna katmak istiyor.

Kaynak: Akşam

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER OPERASYONU!

Fenerbahçe milli arada transfer çalışmaları için mesaisini sıklaştırdı. Sarı-Lacivertliler, Ocak ayında yerli transferlere ağırlık verecek. Gündemdeki isimler de netleşmeye başladı. Kanarya, Süper Lig'de başırılı performans sergileyen Sivassporlu Emre Kılınç ve Antalyasporlu Nazım Sangare ile ilgileniyor. İki yıldızın da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Comolli görüşecek!

Emre Kılınç, orta sahada Nazım ise savunmanın sağında görev alıyor. Fenerbahçe, gurbetçi yıldızları da takip ediyor. Schalke forması giyen forvet oyuncusu Ahmed Kutucu'nun yanı sıra milli takımda görev alan Fortuna Düsseldorf'un kanat forveti Kenan Karaman ve Sparta Rotterdam'da oynayan golcü Halil Dervişoğlu için bastırıyor.

F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin 5 yıldız için kulüpleriyle görüşme yapacağı bildirildi.

8 maçta 1 gol ve 1 asisti var

Genç golcü Ahmed Kutucu bu sezon Schalke formasıyla 8 maça çıktı. 1 gol atarken 1 de asist yaptı. 19 yaşındaki golcü Ahmed Kutucu'nun Schalke ile olan sözleşmesi 2022'de bitiyor. (Takvim)

COMOLLI ERSUN YANAL'DAN RAPOR İSTEYECEK!

Fenerbahçe, milli araya ikinci sırada girmesine rağmen sportif direktör Damien Comolli takımın performansından memnun değil.

Sarı-lacivertliler özellikle hücum istatistiklerinde iyi durumda olmasına rağmen alınan sonuçlar ve sergilenen oyun Fransız ismi, rahatsız etmiş durumda. Kasımpaşa karşılaşmasını Başkan Ali Koç'la birlikte izleyen Comolli'nin Yanal'ı eleştirdiği öğrenildi. Comolli, takım ve Teknik direktör ErsunYanal'la ilgili fikirlerini Yukatel Denizlispor maçı sonrası "Kazandık ama vites yükseltmeliyiz" açıklamasıyla dikkat çeken Başkan Ali Koç'la paylaşırken, Semih Özsoy'un tansiyonu düşürmek için araya girdiği ifade edildi. Buna rağmen Comolli, Ersun Yanal'la bir araya gelme kararı aldı.

Başkan Ali Koç "futbolun bir numaralı patronu" olarak tanımladığı Comolli'nin bu talebini müspet karşılarken millî arada bir üçlü zirve gerçekleşmesine onay verdi. Ersun Yanal'la bir araya gelecek Koç ile Comolli, hocaya takımdaki düşüşün sebeplerini soracak ve detaylı bir rapor isteyecek. Şu ana kadar Yanal'la bir sıkıntı yaşamayan Comolli'nin, bütün transfer taleplerini karşıladıkları tecrübeli teknik adamdan daha iyi bir performans beklediği ve takımın sol bek dışında bir takviyeye ihtiyaç duymadığı düşüncesini de Başkan Koç'la paylaştığı belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerde bir kriz değil, aksine olası bir krizi önlemek için toplantı yapılacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe, ligin en az pozisyon veren takımlarından olmasına rağmen kalesinde 12 gol görmüş durumda. Gaziantep ve Galatasaray maçları hariç dokuz karşılaşmada topu ağlarından çıkarmak mecburiyetinde kalan sarı-lacivertlilerin en büyük sıkıntısı ise ferdî hatalar. Tam sekiz golü ferdî hatadan yiyen Fenerbahçe'de teknik heyet bu duruma son vermek için yoğun mesai harcarken Ozan Tufan da "Basit goller yiyoruz. Şampiyonluğa oynayan takımlar böyle hatalar yapmamalı" ifadesiyle yaşadıkları soruna dikkat çekti.

Kaynak: Türkiye

İŞTE FENERBAHÇE'NİN SATIŞ LİSTESİ!

Süper Lig’de rotasını şampiyonluk olarak belirleyen ancak maddi imkansızlıklar yüzünden transferde hesaplı hareket etmek zorunda olan Fenerbahçe’nin Ocak planı belli oldu.

Finansal Fair Play anlaşmasına karşın devre arasında kadrosuna sol bek, sol açık ve bir golcü takviyesi yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler’in bu transferlere kaynak yaratmak için satılacak oyuncular listesi oluşturmaya başladığı kaydedildi.

Yönetimin Teknik Direktör Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda sezon başında ismi Futbol Federasyonu’na bildirilmeyen Mehmet Ekici başta olmak üzere şu ana kadar fazla yararlanılamayan Miha Zajc ve Alper Potuk’un yanı sıra sakatlıklar yüzünden stoperde görevlendirilen Jailson’u satış listesine yazdığı iddia edildi. Fener, özellikle Brezilyalı Jailson’dan önemli bonservis ücreti kazanmayı planlıyor.

Kaynak: Star



