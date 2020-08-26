Transferin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, durmak bilmiyor... Bonservis bedeli ödemeden 8 nokta transfer yapan sarı-lacivertliler, bu isimler arasına yeni yıldızlar eklemeye hazırlanıyor. Kanarya, Jose Sosa'dan sonra Mauricio Lemos'un transferini bitirdi. Lemos'un kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe’de Mauricio Lemos hamlesinin ardından stoper transferi devam edecek.





Muriç’te para artı takas

Vedat Muriç transferinde gelişmeler devam ediyor. Kosovalı golcünün transferi için Lazio ve Fenerbahçe artık son detayları görüşüyor. 25 yaşındaki Muriç’e karşılık 20 milyon euroda ısrarcı olan sarı-lacivertlilerin, 18 milyon euro artı bir oyuncu teklifine sıcak baktığı ifade edildi. Stoper Bastos’un Muriç transferinde takasta sarı-lacivetli takıma katılabileceği kaydedildi.

İlk hedef Sarr

Öte yandan sarı-lacivertlilerin ilk hedefi Malang Sarr... Nice ile sözleşmesi biten Fransız futbolcu, aynı zamanda Chelsea ile de görüşüyor. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi dışında Inter’in de gündeminde olan 21 yaşındaki stoperi ikna etmeye çalışıyor.Geçen sezon Nice’te 20 maça çıkan genç defansın özellikle Chelsea’de ilk 11’de forma giymesi ilk etapta zor.

Premier Lig ekibi tecrübeli Thiago Silva’yı bu bölgeye transfer etti. Bu noktadan yola çıkan sarı-lacivetliler, Sarr’a Fenerbahçe’yi tercih etmesi durumunda sürekli oynayacağını, İngiltere’de bununla ilgili sıkıntı yaşayabileceğini ifade ediyor.

Sarr’a en iyi maaşı veren Fenerbahçe, ayrıca sözleşme imzalanması halinde uygun bir çıkış maddesi ile futbolcunun istediği an Avrupa’ya gidebileceğini ifade etti. 1999 doğumlu futbolcunun teklifi düşünmek için süre istediği kaydedildi. (Skorer)