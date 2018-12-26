Fenerbahçe'de oyuncular değişti, hoca değişti ama yine olmadı. Küme düşme hattında yer alsa da Fenerbahçe'nin pes etmeye niyeti yok. Savunmadan forvete kadar her bölgeye transfer planlayan Fenerbahçe, yeni yılla beraber diriliş peşinde. Peki hangi oyuncular transfer edilecek? Fenerbahçe'nin gündeminde kimler var. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve detaylar...

FENERBAHÇE'Yİ KURTARACAKLAR TRANSFERLER

Oyuncular değişti, hoca değişti ama yine olmadı. Küme düşme hattında yer alsa da Fener’in pes etmeye niyeti yok. Savunmadan forvete kadar her bölgeye transfer planlayan Kanarya, yeni yılla beraber diriliş peşinde...

1-Sağ kanada Douglas

Barcelona kariyeriyle zirve yapan, ardından Sivasspor formasıyla Süper Lig’e damgasını vuran Douglas, Fenerbahçe’nin öncelikli tercihleri arasında. Sarı-Lacivertliler bu transferde karşılıklı iyi ilişkilerini devreye sokacak. Aatif ismi Douglas atağında önemli rollerden birini oynayacak. Zira Fener’in Yiğidolar’da gol krallığı yaşamış oyuncusunu eski kulübüne önereceği de gelen bilgiler arasında.

2-Burak'a teklif

Forvet hattındaki krizleri çözmek için ise Burak Yılmaz formülü devrede. Trabzonspor ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan deneyimli golcüdeki koz eski hocası Ersun Yanal. Fenerbahçe’nin yeni hocasının Burak’a haber gönderdiği ve “Gel burada kral ol. Gelecek sezon da beraber şampiyonluğa koşalım” mesajlarını verdiği öğrenildi. TFF’ye serbest kalmak için başvuruda da bulunan Burak’ta kritik süreç başladı.

3-Fabregas'a 10 gün süre

Fenerbahçe devre arasının bombasını ise çok flaş bir isimle patlatmanın yollarını arıyor. O yıldız, Chelsea’de forma şansı bulamayan, mukavelesi de yeni sezonda bitecek olan Fabregas. Yıldızın menaceri, başkan Koç ve sportif direktör Comolli’nin yakın dostu olan ünlü futbol adamı David Dein’in oğlu Darren Dein. Bu yolla işi kolaylaştırmak isteyen yönetim, Fabregas’a, “Süremiz yok. 10 güne kadar bize dön” çağrısı yaptı.

4-Ver Ozan'ı al Tolgay'ı

Orta sahaya, ligi tanıyan ve savaşan bir takviye de gündemde. Bu noktada da listenin başındaki oyunculardan biri Tolgay Arslan. Beşiktaş’ta kadro dışı olan ve gözden çıkarılan yıldız için Fenerbahçe’nin düşündüğü ilk formül Ozan Tufan ile takas. Fenerbahçe’nin Tolgay konusunda da başkanlar düzeyinde hareket edeceği ve Ersun Yanal’ın onay verdiği transferi devre arası kampına yetiştirmek istediği gelen haberler arasında.

SLIMANI'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Fenerbahçe'nin Cezayirli golcüsü Islam Slimani, Portekiz'de yayım yapan O Jogo gazetesine konuştu. Bu sezonki performansıyla çok eleştirilen golcü futbolcudan flaş bir transfer açıklaması geldi.

Fenerbahçe, Islam Slimani'yi yaz transfer döneminde Leicester City'den 1 yıllığına kiralamıştı. Büyük ümitlerle transfer edilen 30 yaşındaki santrfor, şu ana kadar gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı. Ligde 13 haftadır gol atamayan Cezayirli forvet, bu sezon forma giydiği 20 maçta yalnızca 4 kez fileleri havalandırabildi. Sarı Lacivertli yönetimin Slimani'yi Leicester'a geri göndermek istediği ancak İngiliz kulübünün bu teklife yanaşmadığı iddia edilmişti.

Türkiye'den ayrılacağına yönelik iddialar günbegün artan Slimani, Portekiz'de yayım yapan O Jogo gazetesine flaş açıklamalarda bulundu. Eski kulübü Sporting Lizbon'un mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Cezayirli, kendi geleceğiyle ilgili olaraksa şunları söyledi: "Sporting'e geri dönmek mi? Neden olmasın? Ancak şu anda Fenerbahçe'yle devam eden bir kontratım var.Sezon sonunda neler olabileceğini hep birlikte göreceğiz. Şimdilik Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdaym. Futbolda asla "asla" dememek gerekiyor. Elbette bir gün Sporting'e geri dönmeyi isterim."

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ LAINEZ'E AJAX TALİP OLDU

Club America cephesinden genç oyuncuyla ilgili resmi transfer açıklaması geldi. Güney Amerika basını, Başkan Mauricio Culebro'nun Lainez ile ilgilenen kulüpler olduğunu doğrularken, Hollanda devi Ajax'tan resmi teklif aldıklarını söylediğini yazdı. 1.67 boyundaki Diego Lainez, sol kanat pozisyonunda görev yapıyor. Oyuncu aynı zamanda sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor. (Sabah)

SKRTEL FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK İSTİYOR

Sarı-lacivetli takımda ilk yarı performansı iyi olan isim çok azdı. Fenerbahçe'de Skrtel dışında son dönemde Mehmet Ekici ve Valbuena'da bir toparlanma söz konusu olsa da, takımın geneli vasatın altında kaldı. Takımın yaşadığı tablodan dolayı takımın önemli bazı isimleri de rahatsız... Sportif direktör Comolli'nin yerle bir ettiği Samandıra'daki düzen, takım olgusunun oluşmasını da engelledi. Mevcut durum ve işleyişten rahatsız olan futbolcular bulunduğu ifade edildi. Bunların başında Martin Skrtel geliyor. Tartışmasız takımın en başarılı ismi olan futbolcu, devre arası teklif gelmesi durumunda ayrılma planları yapıyor. Futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Sarı-lacivertlilerde transfer ve kadro dışı kalan oyuncuların durumu en çok merak edilen konuların başında geliyor. Ozan, Dirar, Aatif'ın durumu, yapılması planlanan transferlere göre netlik kazanacak. Volkan Demirel ise bu üç isimden farklı olarak değerlendirilecek.(Milliyet)

KONYASPOR AATIF'I BEKLİYOR

Transfer çalışmalarına başlayan Atiker Konyaspor’da gündemin ilk maddesi Aatif... Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’deki vazgeçilmezi hala kadro dışı durumda. Faslı yıldızın takımdaki geleceği ise birkaç güne kadar belli olacak. Hücum hattına mutlaka takviye yapmayı planlayan ve Aatif’ın durumunun netleşmesini bekleyen Yeşil- Beyazlılar müjdeli haberi bekliyor.

Konyaspor’un önerisine sıcak baktığı bilinen 31 yaşındaki futbolcunun da İç Anadolu ekibiyle anlaşmak için gün saydığı gelen haberler arasında. Konyaspor transferde bir stoper ve bir de orta saha oyuncusu almak adına da çalışma içerisinde.

FENERBAHÇE'DE TRANFSERLER İÇLER AÇISI!

1 senelik çalışmayla, 100 oyunculuk havuzdan özenle seçilerek yapılan 11 transfer; sezonun ilk yarısında tel tel döküldü. Slimani, Benzia ve Reyes tam anlamıyla fiyasko çıktı. Yıldızların rezalet performansıyla Fenerbahçe; tarihinde ilk kez devreyi düşme hattında bitirdi. (Arda Erol)

Slimani - 1 gollü ‘elit’ forvet

Ali Koç’un ‘elit transferler’ arasında saydığı İslam Slimani, sadece Fenerbahçe’nin değil, Süper Lig’de sezonun en ‘fiyasko’ transferi oldu. 4.25 milyon Euro kazanan Cezayirli oyuncu, ligin ilk yarısında 14 karşılaşmada görev aldı, 34 kez kaleyi yokladı ve sadece Kayserispor maçında gol sevinci yaşayabildi. Fenerbahçe’nin kiralık sözleşmesini fesh etmeye çalışması boşuna değil...

Benzia - İsabetli şutu olmayan 10 numara

Damien Comolli’nin, “Fenerbahçe için inanılmaz bir fırsattı” dediği Yassine Benzia, ‘inanılmaz’ bir performans sergiledi. Belki forması 10 numara değil ama pozisyonu 10 numara olan 24 yaşındaki oyuncu, sezonun ilk yarısında tek bir isabetli şut bile çekemedi! İşin kötü yanı, gol yollarındaki fiyaskosunu asistleriyle de örtemedi. İlk devreyi 1 asistle tamamlayan Benzia da sezonun en kötü transferlerinden biri.

Andre Ayew - Bir varmış bir yokmuş

Cocu, Koeman, Ersun Yanal... 3 farklı teknik adamla çalışan Ganalı bir türlü asıl pozisyonu olan sol kanatta görevlendirilmedi. İnatla sağ çizgide oynatılan Ayew, diğer transferlere oranla ‘idare eder’ bir performans sergiledi. En büyük sıkıntısı, istikrarı yakalayamaması. Bir maçta çok iyi oynayıp, “İşte Ayew bu” dedirtirken, diğer hafta sahada hayalet gibi gezindi.

Diego Reyes - Porto’nun vazgeçtiği ‘yetenek’

Ali Koç, Ersun Yanal’ın imza töreninde Reyes’in alınma nedenlerini, “Porto 7 milyon Euro ödedi, kiralandığı Espanyol’da La Liga’nın en iyi 4 savunmacısı arasına girdi” sözleriyle sıraladı. Başkan, oyuncularını yüksek bonservislerle satmasıyla ünlü Porto’nun, bu kadar para ödediği Reyes’ten neden vazgeçtiğine ise değinmedi. Fenerbahçe, Mesksikalı’nın 11’de başladığı 8 resmi maçta 14 gol yedi.

Michael Frey - Güzel koşan golcü!

Otoritelerin ve taraftarların Frey’in ilk maçlarındaki performansına tepkisi, “Bu adam da nereden çıktı!” oldu. Slimani o kadar kötüydü ki zaman zaman çektiği şutlar taça çıkan İsviçreli için, “En azından iyi koşuyor, mücadele ediyor” yorumları yapıldı. Sezon başında Erzurum’un 600 bin Euro’ya almadığı iddiası, futbolundan çok daha fazla konuşuldu.

Harun Tekin - Hatalı gollerden kurtulamadı

Volkan Demirel ile sözleşme uzatıldıktan kısa süre transfer edilmesi şaşkınlık yaratmıştı. İlk maçına Kayseri karşısında çıktı, iyi kurtarışlar da yaptı ancak yediği hatalı gol, performansını gölgeledi. Maalesef ‘hatalı golle’ başlayan Fenerbahçe kariyeri, aynı şekilde devam etti. Ligde 14 maçın 5’inde kalesini kapatmayı başarsa da 9’unda 21 gol yedi.

Jailson - Yokluğunda aranan tek isim

11 transfer içinde kötünün iyisi gözüyle bakılacak oyunculardan biri oldu. Değeri, Galatasaray derbisinden sonra aldığı 8 maçlık ceza nedeniyle takımı yalnız bıraktığında daha çok anlaşıldı. Ersun Yanal yönetiminde neler yapacağını bekleyip görmek lazım. Ancak disiplin sorunlarını çözmesi şart.

Barış Alıcı - Fırsatları değerlendiremedi

Ali Koç’un ‘transferde vizyon değişikliği’nin sembol isimlerinden biriydi. Barış, Cocu döneminde beklediği şansı bulamadı. Koeman’la 11’de görev yapmaya başladı ancak Ersun Yanal da şimdilik kendisine fazla forma vermedi. Yeteneklerini kimse sorgulamıyor ama Barış da şimdilik elde ettiği şansları değerlendiremedi.

Berke Özer - Arka planda kaldı

Barış Alıcı ile birlikte Altınordu’dan geldi. Sadece Giresun ile Kadıköy’de oynanan kupa maçında kaleye geçti ve iyi de performans sergiledi. Aslında daha fazla oynaması bekleniyordu ancak önce Harun Tekin transferi, ardından kupanın çok daha önemli hale gelmesi; Berke’nin arka planda kalmasına neden oldu.

Ferdi Kadıoğlu - Daha çok şansı hakediyor

Ligde henüz kendisini izleyemedik. Giresun ile kupada oynanan rövanş maçında sonradan oyuna girip, kalitesini gösterdi. Ersun Yanal, genç oyuncuyla özel olarak ilgilenirse, sezonun ikinci yarısında Ferdi’yi çok daha fazla konuşabiliriz.

Tolga Ciğerci - Dakika alamadan gidecek!

“Sakat ama olsun, alalım kenarda dursun” mantığıyla transfer edildi. Ancak bir türlü iyileşemedi. Fenerbahçe tarihinde 1 dakika bile süre alamadan gönderilen ilk oyuncu olabilir



































































































































































