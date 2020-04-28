Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi! Nenad Bjelica...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kısa sıra içinde belli olacak. Takımın başına gelmesi en kuvvetli aday ise Nenad Bjelica...

28 Nisan 2020, Salı 19:27 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmesi! Nenad Bjelica...

Liglerin başlama tarihi hakkında tartışmalar sürerken, Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör arayışları hız kazanmış durumda.

Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb ile yolları ayrılan Nenad Bjelica'ya sözlü teklif yaptı. İki taraf arasında telefon görüşmeleri sürerken, Hırvat teknik adam da Fenerbahçe'ye gelmek istediğini bildirdi.

48 yaşındaki çalıştırıcı, sunulan şartları ve sarı-lacivertlilerin ekonomik profilini uygun buldu. Kulüpte yapılan toplantıların ardından durumun kısa vadede resmi bir sonuca bağlanması bekleniyor.

Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb ile iki kez ligde ipi göğüslerken, 1 de kupa şampiyonluğu kazandı. Hırvat kulübüyle 99 maça çıkan Nenad Bjelica, 2,3 puan ortalaması yakaladı. (TRT Spor)

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