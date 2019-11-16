Son dakika haberi: Sevilla, sezon başında Fenerbahçe’nin de istediği Siman Kjaer’i Atalanta’ya kiralamayı tercih etmişti. Ancak Danimarkalı yıldız, burada umduğu forma şansını bulamadı. Kjaer, önceki gün yaptığı açıklamada, “Son 3 maçta oynatılmadım. Sakatlık sorunum yok, iyi hissediyorum. Atalanta’ya oynamak için geldim ve ne yazık ki istediğim şansı bulamıyorum” demişti. Tecrübeli savunmacı, ocak ayında İtalyan ekibinden ayrılabilir. Kjaer’in, geçtiğimiz hafta İtalya’ya giden Volkan Demirel ile yaptığı görüşmede, Fenerbahçe’ye gelmek için yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Atalanta feshederse...

Antrenör Volkan’ın konuyu yönetimle ilettiği öğrenildi. Sportif direktör Damien Comolli, Kjaer’i ara transfer döneminde kiralamanın yollarını arayacak. Bunun için önce Atalanta’nın, 30 yaşındaki stoperin sözleşmesini feshetmesi gerekiyor. Eğer bu gerçekleşirse, Comolli, ocak ayında Sevilla’nın yolunu tutarak meslektaşı Monchi’yle görüşerek Siman Kjaer’in sezon sonuna kadar kiralamak için teklifi iletecek.

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