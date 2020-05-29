Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katılımının ardından yönetimde Brezilyalı hoca fikri gündeme geldi. Aurelio'nun Portekizce ve Türkçe'ye hakim olması nedeniyle Portekizce konuşan bir hocanın göreve getirilme fikri tartışıldı ve yapılan bu beyin fırtınası esnasında Roberto Carlos'un ismi masaya yatırıldı.

CAMİAYI DA ÜLKEYİ DE BİLİYOR

Başkan Ali Koç'un "Genç, aç, Türkiye'yi bilen, bu coğrafyada çalışması sorun olmayacak, 40-50 yaşları arasında cesur bir hoca" kriterlerine uyan 47 yaşındaki Roberto Carlos hem F.Bahçe'nin şartlarını biliyor hem de Sivasspor ve Akhisarspor'da çalıştığı için Türkiye coğrafyasına yabancı değil. Sarı- lacivertliler için Türk alternatifler ilk sırada olmasına rağmen, ligin kalan sürecinde yabancı adayların yeniden gözden geçirileceği gelen bilgiler arasında.

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İlk teknik diretörlük deneyimini 2013'te Sivas'ta yaşayan ve 567 gün görevde kalan Carlos, 44 resmi maçın 21'inden galib-i yetle ayrıldı, 18 maçı kaybetti, 5 maçta beraberlik aldı, takım ligi 5. tamamladı. Akhisar'da ise (2015) yarım sezonda 18 maça çıktı. 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. (Sabah)