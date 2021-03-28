Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor... Fenerbahçe'de son yapılan Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.

Daha önce corona virüse yakalanan 5 futbolcu ve 2 personelin karantina süreci devam ediyor, 1 Nisan'da yeniden test olacaklar.

Öte yandan Süper Lig’in 32. hafta maçında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesislerimizde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 11.00’da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.



