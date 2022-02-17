Slavia Prag maçı öncesinde Fenerbahçe ’de OzanTufan’dan sevindirici haber geldi.

Gribal enfeksiyon nedeniyle iki gün idmanlara katılamayan 25 yaşındaki oyuncu dün takımla çalıştı. İdman öncesinde teknik direktör İsmail Kartal ile bir süre görüşen Ozan’ın kadroda olması bekleniyor.

Öte yandan Mesut Özil’in durumunun belirsiz olduğu kaydedildi. Hafta başından itibaren idmanlara takımla çıkmaya başlayan yıldız oyuncu dün yeniden salona döndü. Teknik direktör İsmail Kartal’ın Mesut ile ilgili kararını maçtan önce vereceği öğrenildi.







