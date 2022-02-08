Fenerbahçe 'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş, Süper Lig'de kaldı. Sarı Lacivertliler, sezon başında sözleşmesini feshetmeye yanaşmayıp 6 aydır kadro dışı konumda olan 27 yaşındaki hücumcunun transferi için Antalyaspor'la anlaşma sağladı. Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ün sonraki satışından %50 pay alacak. Birçok talibi olmasına rağmen Nuri Şahin'in ısrarıyla tercihini Kırmızı Beyazlılar'dan yana kullanan Sinan, Akdeniz ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Resmi açıklama geldi

Kulüptan yapılan açıklamada, ''Ne kadar değişirsen değiş, nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı!'' Sinan Gümüş ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Zor bir dönemden geçti

Emre Belözoğlu’nun sportif direktör olarak görev yaptığı dönemde Fenerbahçe’ye transfer olan Sinan Gümüş, zor bir dönemden geçti. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’nin Karagümrük’e yollamak istediği yıldız futbolcu, Antalyaspor’a geri dönmek istediğinde yönetimin olumsuz yanıtıyla karşılaşmıştı. Nuri Şahin'in ısrarlı talebi sonrası harekete geçen ve transferi bitiren Antalyaspor, transferi duyurdu.

2019/2020 sezonunun devre arasında Antalyaspor'a gelen Sinan, Akdeniz ekibinde çıktığı 13 maçta 5 gol atmış ve performansıyla göz doldurmuştu.

Antalyaspor'da yeniden doğmuştu

Galatasaray 'da geçirdiği 5 yıl sonrası Genoa'ya transfer olan ve burada sadece 3 maça çıkabilen Sinan, Ocak 2020'de geldiği Antalyaspor'da yeniden doğmuştu. Kırmızı Beyazlılar'da çıktığı 13 maçta 5 gol, 1 asist yapan solak oyuncu, sergilediği performansın ardından Fenerbahçe'ye imza atarken Sarı Lacivertliler'deki ilk sezonunda 20 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.







