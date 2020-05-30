Gelecek sezon alternafli ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı Lacivertliler listesine Novak'ı ekledi. İşte detaylar...

Kadrosuna ilk olarak Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i dahil eden Sarı Lacivertliler, Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Filip Novak'a teklif yaptı.

Hasan Ali ile sözleşme uzatılmayacak

Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme uzatması beklenmeyen Kanarya, Çek sol bekten haber bekliyor.

Max Kruse indirim yapmazsa yolcu!

Öte yandan Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile sözlü anlaşma sağlanırken, iç transferde ise Max Kruse indirim yapmazsa gelecek sezon kadroda düşünülmüyor. Sarı Lacivertlilerde gelecek sezon sağ kanatta forma giyecek oyuncunun yabancı olması bekleniyor. (Ajansspor)



