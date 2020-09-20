Transfer şampiyonu Fenerbahçe kadrosunu iki üst düzey santrforla güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken, sağ bek için de harekete geçmişti. Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler uzun süredir Beşiktaş'ın pazarlık halinde olduğu Antalyasporlu Nazım Sangare için devreye girmişti. Özellikle 35 yaşındaki kaptan Gökhan Gönül'ün yükünü hafifletmek isteyen Kanarya, gurbetçi futbolcu için Antalya ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'den emojili tweet

Kırmızı-Beyazlılar'ın Başkanı Ali Şafak Öztürk de Beşiktaş maçının hemen ardından transferi açıkladı. Öztürk, "Nazım Sangare için Fenerbahçe'den teklif geldi, 1 milyon 750 bin Euro, bir oyuncu takası ve sonraki satıştan pay gibi. Bizim de kabul ettiğimiz bir teklif oldu" dedi. Bunun üzerine Sarı-Lacivertliler sosyal medya hesabından önce transfer habercisi olarak 'gitar' emojisi paylaştı.

'Soyadı sizi şaşırtmasın'

Dakikalar sonrasında Fenerbahçe yayınladıkları videoyla transferi resmen açıkladı. Video açıklamasında da, "Soyadı sizi şaşırtmasın, kendisi milli sağ bek. Ailemize hoş geldin!" denildi. Bu video kısa sürede binlerce etkileşim aldı.