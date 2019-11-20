Vedat Muriç ve Kruse'den kötü haber... Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçında forma giyemeyecekler.

Fenerbahçe Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-Lacivertli takımın deplasmanda oynayacağı maç öncesi iki futbolcusundan kötü haber geldi.

Uzun süredir sakatlığı devam eden Alman futbolcu Max Kruse ve Vedat Muriç ise Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada sakatlanmıştı.

İki yıldız futbolcu da Yeni Malatyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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