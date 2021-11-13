Son dönemde Fenerbahçe 'de en önemli gündem Mesut Özil... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FB TV'de, "Ticari işlerini bir yana bırakıp, sahaya odaklanmalı" sözlerinin ardından gözler tecrübeli futbolcuya dönmüştü. Futbol kamuoyunun en çok konuştuğu isimlerden biri olan Mesut Özil'den flaş bir paylaşım geldi.

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe formalı fotoğrafının yanı sıra paylaşımında, "Her zaman her yerde en büyük FENER!" ifadelerini kullandı.







