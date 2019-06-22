Fenerbahçe, haftalardır beklenen forvet transferinde mutlu sona çok yakın. Damien Comolli, Almanya’ya yaptığı son ziyaretinde Max Kruse’ye rest çekerek, “Teklifimiz 3 milyon Euro’dan 3 yıllık. Kararını en kısa sürede bekliyoruz. Kabul etmiyorsan, bundan sonraki kariyerinde başarılar” demişti. Fransız sportif direktörün bu çıkışı karşılığını buldu. Alman golcünün menajeri Ersin Akan dün soluğu İstanbul’da aldı. Akan, Sarı-Lacivertli yöneticilerle son detayları görüşecek.

Ersin Akan, Kruse’nin sadece menaceri değil, aynı zamanda arkadaşı.

Önce ön protokol

Tarafların her konuda anlaşmaya varmaları halinde bu kez Max Kruse, İstanbul yolcusu olacak. 31 yaşındaki forvet, detaylı bir sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ön protokol imzalanacak. UEFA’dan transfer yasağı gibi beklenmedik bir ceza gelmemesi halinde, imza resmiyete dökülecek. Kruse, yeni sezonda Fenerbahçe’nin 1 numaralı gol silahı olacak.

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