Fenerbahçe'de son dakika... Teknik direktör Ersun Yanal’ın olumsuz raporu sonrasında yönetimin yeni sezon öncesinde kendisinden kulüp bulmasını istediği Mehmet Ekici, İsrail yolcusu.

Sarı-Lacivertliler’in Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdiği 28 kişilik listede ismine yer verilmeyen ekici, bu kararla büyük şok yaşamıştı. Skorer'in haberine göre Maccabi Tel Aviv'in transfer etmek istediği Mehmet Ekici, teklife olumlu yanıt verdi. Fenerbahçe’ye yıllık maliyeti 3.5 milyon euro’yu bulan Mehmet Ekici’nin, bu gelişmenin ardından menajeri aracılığıyla Tel Aviv'in teklifini kabul ettiği iddia edildi.

Transfer döneminin 18 eylül’de sona erdiği israil Ligi’nde 6 ay oynamayı planlayan Mehmet Ekici’nin Ocak’ta Avrupa’dan başka bir takıma dönmeyi planladığı gelen haberler arasında.

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Fenerbahçe için 6 ay kadro dışı kalmıştı

Trabzonspor’da 2016-17 sezonunda forma giydiği dönemde Fenerbahçe’yle anlaşan Mehmet Ekici, o dönem Bordo- Mavililer’in kendisi için Beşiktaş’la el sıkışmasının ardından kulübüyle köprüleri atmıştı. Sarı-Lacivertliler’e transfer olabilmek için 6 ay kadro dışı kalan ve 2017-18 sezonu başında kanarya’ya bedelsiz olarak katılan tecrübeli 10 numara, büyük fedakârlık yaptığı yeni kulübünde istediğini bulamadı.

Sadece 5 gol atabildi

Fenerbahçe’yle 3 yıllık sözleşme imzalayan Mehmet ekici, geride bıraktığımız 2 sezonda peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sadece 36 mücadelede görev yapıp 5 gol atabildi.

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